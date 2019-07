Kiel

Holstein Kiel verpflichtet Nachwuchsspieler aus Estland

11.07.2019, 16:30 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für sein U19-Team zwei Esten verpflichtet. Vom Rekordmeister FC Flora Tallinn wechseln die Jugendnationalspieler Mattias Männilaan (17 Jahre) und Markkus Seppik (18) an die Förde. Das teilte die KSV Holstein am Donnerstag mit. Männilaan ist Stürmer, Seppik Innenverteidiger. Beide spielten in verschiedenen Nachwuchs-Auswahlteams ihres Landes. Seppik gehörte bereits dem Profikader von Flora Tallin an.