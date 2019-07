Düsseldorf

Jazz oder alte Musik: Freie Profi-Orchester werden gefördert

11.07.2019, 16:39 Uhr | dpa

In den kommenden drei Jahren werden 22 freie Musikensembles vom Land finanziell in ihrer Arbeit unterstützt. Die Profi-Gruppierungen stammen aus allen Landesteilen und spielen alte und neue Musik, Jazz und Improvisation, teilte das NRW-Kulturministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Mit 300 000 Euro erhält das "Concerto Köln" mit seinen bis zu 60 Musikern den höchsten Förderbetrag. Kleinere Ensembles bekommen entsprechend weniger. Das Programm startet in diesem Jahr mit einer Fördersumme von 500 000 Euro. Bis 2022 steigt sie auf 2,15 Millionen Euro im Jahr. In jedem Jahr sollen neue Musikgruppen aufgenommen werden. Die Förderung soll dazu beitragen, die administrativen Kosten freier Ensembles zu decken.