Erfurt

Künstliche Intelligenz: Projekt kommt in Wettbewerb voran

11.07.2019, 18:33 Uhr | dpa

Ein Forschungsprojekt in Erfurt hat es in die Endrunde eines Bundeswettbewerb zur Förderung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Mobilität, beim Bauen und anderen Bereichen geschafft. Setzt sich das "Bauhaus-MobilityLab Erfurt" bei dem Wettbewerb des Bundeswirtschaftsministerium unter den 35 Bewerbern durch, winken Gelder im zweistelligen Millionenbereich. Das teilten die Projektbeteiligten am Donnerstag mit. Ursprünglich gab es 130 Bewerber. Ende August sollen die Gewinner feststehen.

Das "MobilityLab" experimentiert mit modernen Lösungen für Mobilitäts-, Logistik- und Energiedienstleistungen in Erfurt. Dabei sollen etwa Klimaschutz und Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt werden. Bei einem Stadtteilspaziergang am Donnerstag wurden erste Beispiele vorgeführt. Zu sehen gab es etwa einen Prototypen eines Lieferroboters, der ein Paket zustellte.