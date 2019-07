Tarmstedt

71. Tarmstedter Ausstellung eröffnet

12.07.2019, 13:32 Uhr | dpa

Die Tarmstedter Ausstellung hat am Freitag zum 71. Mal ihre Tore für die Besucher geöffnet. Landwirte, Profi- und Hobbygärtner, aber auch Branchenfremde und Familien nutzen die laut Veranstalter größte Freilandausstellung Norddeutschlands, um sich über Neuheiten und Produkte der Agrar- und Freizeitbranche zu informieren oder eine von vielen Tiershows zu besuchen.

Auf dem 180 000 Quadratmeter großen Gelände in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) sind rund 750 Aussteller in Zelthallen und auf dem Freigelände vertreten. Bis Montag werden bis zu 100 000 Besucher erwartet. Die Eröffnungsrede hielt am Freitag der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), Hubertus Paetow. Auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) war bei der Messe.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema "Fachkräfte in der Landwirtschaft". Unter anderem stellt die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ihre Studiengänge für die Bereiche Landwirtschaft, Agrarmarketing und erneuerbare Energien vor. Erstmals fand die Tarmstedter Ausstellung 1949 statt. Damals zählte sie 170 Aussteller und 14 000 Besucher.