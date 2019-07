Magdeburg

Weiterer Verdächtiger nach Aufstiegs-Krawallen identifiziert

12.07.2019, 14:52 Uhr | dpa

Aufnahme der Aufstiegskrawalle am Hasselbachplatz in Magdeburg vom 21. April 2018. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach dem fünften öffentlichen Fahndungsaufruf hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen der in Randale ausgearteten Aufstiegsfeier des 1. FC Magdeburg identifiziert. Es handele sich um einen 27-jährigen Mann aus Magdeburg, teilten die Beamten am Freitag mit. Die Zahl der insgesamt ermittelten Tatverdächtigen bei den Krawallen vor mehr als einem Jahr stieg damit auf 65. Die Ermittlungsgruppe "Aufstieg" führt derzeit mehr als 170 Ermittlungsverfahren. Die Fotos weiterer Tatverdächtiger können im Internet eingesehen werden.

Am 21. April 2018 hatte sich der 1. FC Magdeburg bei einem Heimspiel vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Tausende Fans versammelten sich danach am zentralen Hasselbachplatz. Eine Gruppe Randalierer zündete Böller, zerstörte Überwachungskameras, entfachte Feuer auf der Straße und attackierte Feuerwehr und Polizei. Dabei wurden nach Polizeiangaben 30 Beamte verletzt.