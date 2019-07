Bad Grönenbach

Bauernverband ist besorgt wegen Tierquälerei im Allgäu

12.07.2019, 14:58 Uhr | dpa

Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat die mutmaßliche Tierquälerei auf einem Milchviehbetrieb im Allgäu scharf kritisiert. "Das Ganze ist mehr als bedrückend und inakzeptabel", sagte ein Sprecher am Freitag in München. Die Behörden müssten jetzt die Vorwürfe überprüfen und entsprechend handeln. "Dort, wo es Missstände gibt, muss im Sinne des Tierschutzes und der Tiergesundheit gehandelt werden", teilte der BBV mit.

Videoaufnahmen des Tierrechtsvereins Soko Tierschutz sollen zeigen, wie in dem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) Tiere misshandelt werden. Der Betreiber des Milchviehbetriebes war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.