Dinklage

Frau wird bei Autounfall nahe Dinklage schwer verletzt

12.07.2019, 16:54 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelschlepper und einem Personenwagen ist am Freitag bei Dinklage (Kreis Vechta) eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Osnabrück in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Ortsteil Langwege, als der 29 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges von einer Landesstraße aus nach links abbiegen wollte. Dabei hatte er den Angaben zufolge offenbar das entgegenkommende Auto eines 47 Jahre alten Mannes übersehen. Dessen in dem Wagen sitzende 23-jährige Tochter wurde dabei schwer verletzt. Ihr Vater erlitt leichte Verletzungen, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.