Feuerwehr im Einsatz

Brand in Essen: Ehemalige Schule in Flammen

12.07.2019, 18:15 Uhr | t-online.de, tme

Feuerwehrautos vor einem Wald: In Essen kam es am Freitag zu einem großen Feuer. (Quelle: Feuerwehr Essen / Mike Filzen)

In Essen ist ein Feuer in der Nähe einer ehemaligen Schule ausgebrochen. Es steht eine Turnhalle in Flammen. Die Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.

Im Stadtteil Essen-Kray ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr Essen t-online.de auf Nachfrage bestätigte, befinden sich momentan zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort bei der ehemaligen Schule Schetters Busch.





Wie "Der Westen" berichtet, steht die Turnhalle der Schule in Flammen. Die Feuerwehr befürchtet demnach, dass das Dach des Gebäudes einstürzen könnte. Sie bittet Anwohner darum, Fenster und Türen zu schließen. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.