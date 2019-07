Kilometerweit sichtbarer Rauch

Feuer in ehemaliger Essener Schule

12.07.2019, 19:35 Uhr | t-online.de, tme

Feuerwehrautos vor einem Wald: In Essen kam es am Freitag zu einem großen Feuer. (Quelle: Feuerwehr Essen / Mike Filzen)

In Essen ist am Freitag ein Feuer in der Turnhalle einer ehemaligen Schule ausgebrochen. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.

Im Stadtteil Essen-Schonnebeck ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr Essen t-online.de auf Nachfrage bestätigte, kämpften etwa 70 Feuerwehrleute gegen die Flammen an der seit Jahren leer stehenden Hauptschule Schetters Busch.



Sie haben das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht und versuchen jetzt, die vorhandenen Glutnester durch Schaum unschädlich zu machen. Dadurch soll ein Wiederaufflammen verhindert werden.





Das Feuer war offenbar in der etwa 800 Quadratmeter großen ehemaligen Turnhalle der Schule ausgebrochen. Die Feuerwehr befürchtete zwischenzeitlich, dass das Dach des Gebäudes einstürzen könnte.



Wegen der starke Rauchentwicklung wurden die Anwohner darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.