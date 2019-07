Dresden

"Spiegel": Union plant vor Wahlen Klimaklausur Ende August

12.07.2019, 18:37 Uhr | dpa

Die Union plant Ende August in Dresden einen internen Klimagipfel. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September soll die gemeinsame Klausur von CDU und CSU Schwung in die letzte Wahlkampfwoche bringen, wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" schreibt. Auf der Agenda am 26. August steht demnach auch das in der Union strittige Thema eines vorzeitigen Kohleausstiegs.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist die Sitzung schon länger vereinbart. Demnach soll es nach der politischen Sommerpause darum gehen, die großen Fragen abzugleichen, mit denen CDU und CSU in den politischen Herbst gehen wollen.

Der Ausstieg aus der Kohleenergie soll nach dem Willen von CSU-Chef Markus Söder bereits 2030 erfolgen und damit acht Jahre vor dem bislang vereinbarten Datum. Aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gilt der Kompromiss der Kohlekommission für einen Ausstieg bis spätestens 2038.