Windischgarsten

Aufsteiger Union gewinnt ersten Test im Trainingslanger

12.07.2019, 20:26 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat im Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich) sein erstes Testspiel gewonnen. Die Köpenicker bezwangen am Freitagabend in der Dana Arena von Windischgarsten den österreichischen Zweitligisten SV Guntamatic Ried mit 3:0 (3:0).

Die Tore vor rund 250 Zuschauern erzielten Grischa Prömel mit einem Doppelpack (29., 33.) und Marvin Friedrich (9.). Ried verschoss in der 75. Minute einen Handelfmeter. Stefan Nutz traf nur die Latte. Unions Rechtsverteidiger Julian Ryerson schied in der 20. Minute mit einer mutmaßlichen Sprunggelenksverletzung am linken Bein vorzeitig aus.

Trainer Urs Fischer setzte 17 Spieler ein. Von den Neuzugängen erlebten Offensivmann Sheraldo Becker und Stürmer Marcus Ingvartsen ihr Debüt im Union-Trikot. "Es war ein guter Test, aber in der zweiten Halbzeit war eine gewisse Müdigkeit zu sehen", sagte Fischer. Ein anderer Teil der Mannschaft wird im zweiten Freundschaftsspiel des Wochenendes mitwirken. Am Sonnabend (15 Uhr) treten die Hauptstädter beim FC Blau-Weiß Linz an, der ebenfalls in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs beheimatet ist.