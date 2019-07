Seeland

Am Concordia See startet zehn Jahre nach Erdrutsch Badebetrieb

13.07.2019, 01:03 Uhr | dpa

Blick auf Wohnhäuser an der Abruchstelle am Concordia-See in Nachterstedt. Im Juli 2009 rutschten Millionen Kubikmeter Erde in den See. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)