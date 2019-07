Frankfurt am Main

Ferienbeginn in NRW: Volle Autobahnen in Hessen erwartet

13.07.2019, 01:09 Uhr | dpa

Autofahrer aufgepasst: Wer an diesem Wochenende von Hessen aus in den Urlaub fährt, braucht womöglich Geduld und starke Nerven. Denn auch im bevölkerungsstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben mit dem letzten Schultag am Freitag die Sommerferien begonnen. Zu rechnen ist daher heute und am Sonntag mit vollen Autobahnen. Durch Hessen führen einige der wichtigsten und meistbefahrenen Routen in Deutschland.

So wird am Wochenende insbesondere für die A3 zwischen Frankfurt und Nürnberg sowie die A5 zwischen Frankfurt und Karlsruhe mit hoher Staugefahr und dichtem Verkehr gerechnet. Auch der größte deutsche Flughafen in Frankfurt erwartet ein hohes Passagieraufkommen.