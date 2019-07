Plau am See

Gaudi auf dem Wasser: 30. "Badewannenrallye" in Plau

Vier Teilnehmerinnen der Plauer Badewannenrallye paddeln mit ihrem Gefährt in Plau am See über die Elde. Foto: Danny Gohlke/Archiv (Quelle: dpa)

In der Tourismushochburg Plau am See (Ludwigslust-Parchim) geht heute ein besonderes Spektakel über die "Wasserbühne." Der Badewannenverein lädt zur 30. "Badewannenrallye" auf der Müritz-Elde-Wasserstraße ein. Dabei gestalten die Teilnehmer fantasievolle Boote, deren Anzahl und Aussehen aber bis zum Start geheim bleiben. Traditionell werden auch politische Themen karnevalistisch auf die Schippe genommen. Die Besatzungen müssen sich auf exakt 579 Metern zwischen Hubbrücke und Schleuse in Plau über Wasser halten. Zur Jubiläums-Rallye wird Landessozialminister Stefanie Drese (SPD) erwartet, die das Rennen starten soll.

Die Organisatoren hoffen anlässlich des Jubiläums auf etwa 30 kreative schwimmende Gefährte. Eine Jury prämiert die originellsten schwimmfähigen Konstruktionen. Das Publikum kann per App auch einen Zuschauerpreis vergeben. Die Plauer "Badewannenrallye" gilt als eines der besucherstärksten Volksfeste im Sommer an der Mecklenburgischen Seenplatte. Bisher kamen immer mehrere Tausend Besucher, in den besten Jahren sogar mehr als 20 000 Gäste am Festwochenende.

2018 hatte die einheimische Kreation "Mach mal Plau" gewonnen. Sie bestand aus einem wendefähigen Boot aus Fässern und zwei Plattformen mit fünf Besatzungsmitgliedern.