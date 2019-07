Köln

Kind rettet sich bei Brand in Köln auf Garagendach

13.07.2019, 12:01 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Köln in der Nacht zu Samstag hat sich ein Kind über das Fenster auf eine angrenzende Garage gerettet. Die Feuerwehr holte es mit einer Leiter von dem Garagendach. Das Kind erlitt wie sein Vater eine Rauchvergiftung. Über das Alter des Kindes konnte die Feuerwehr am Samstag keine Angaben machen. Das Feuer sei kurz nach Mitternacht im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Der Vater schlief und wurde laut Feuerwehr nur durch Zufall wach. Rauchmelder habe es in dem Haus nicht gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.