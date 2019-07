Frankfurt am Main

Ferienbeginn macht sich am Frankfurter Flughafen bemerkbar

13.07.2019, 13:24 Uhr | dpa

Der Ferienbeginn in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich am Samstag auf den hessischen Autobahnen kaum bemerkbar gemacht. Zu längeren Staus oder Behinderungen kam es aktuellen Verkehrsmeldungen zufolge bis zum Mittag zunächst nicht. Am Frankfurter Flughafen hingegen mussten die Passagiere mitunter etwas mehr Geduld mitbringen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Punktuell komme es zu längeren Wartezeiten von bis zu einer Stunde an den Sicherheitskontrollen. Betroffen davon war zunächst nur das Terminal 1. "In Terminal 2 ist alles frei", berichtete er.