Münster

Chlorgasaustritt in Schwimmbad

13.07.2019, 13:49 Uhr | dpa

Mitglieder der Feuerwehr tragen Schutzanzüge bei einem Einsatz nach einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad. Foto: Benjamin Nolte/Archiv (Quelle: dpa)

In einem Münsteraner Schwimmbad sind am Samstag durch einen Chlorgasaustritt mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, seien drei Badegäste wegen Atembeschwerden und Augenreizungen ambulant behandelt worden. "Außerdem melden sich auch per Telefon vereinzelt Menschen, die von Augenreizungen berichten", sagte der Sprecher. Möglichen weiteren Betroffenen riet er dazu, sich bei der Feuerwehr zu melden und ärztlich untersuchen zu lassen.

Die Austrittsstelle im Keller des Schwimmbads wurde von der Feuerwehr abgedichtet. Rund 80 Einsatzkräfte waren daran beteiligt. Die Säuberungsarbeiten sollen noch bis in den Nachmittag andauern. Eine Ursache für den Gasaustritt war zunächst nicht bekannt.