Berlin

Spandau 04 holt russischen Nationalspieler Cholod

13.07.2019, 14:01 Uhr | dpa

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat den russischen Nationalspieler Dmitri Cholod von Dynamo Moskau verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb bei den Berlinern einen Dreijahresvertrag. "Dmitrii ist einer der schnellsten Wasserballer mit einem besonderen Schuss und kann aufgrund seiner körperlichen Präsenz alle Positionen spielen", sagte Trainer Petar Kovacevic.

Cholod hatte die Qualifikation mit Russland für die WM in Südkorea verpasst. In Moskau spielte er für einen Champions-League-Teilnehmer. "Es ist beeindruckend, welche Spieler bei uns spielen wollen", sagte Spandaus Manager Peter Röhle. "Viele von ihnen könnten woanders in Deutschland oder in den europäischen Topnationen viel mehr Geld verdienen. Aber sie entscheiden sich für ihre sportliche Weiterentwicklung."