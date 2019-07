Kerpen

Unbekannte fackeln Blitzanlage an Landstraße ab

13.07.2019, 17:05 Uhr | dpa

Wollte da jemand vertuschen, dass er gerade geblitzt wurde? Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen sogenannten Starenkasten bei Kerpen aufgebrochen, Brandbeschleuniger hinein geschüttet und die Radaranlage angezündet. "Das Innere der Anlage wurde dabei stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro", so die Polizei im Rhein Erft-Kreis am Samstag in einer Mitteilung. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.