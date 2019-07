Kiel

Holstein Kiel spielt 1:1 gegen Mattersburg

13.07.2019, 17:26 Uhr | dpa

Holstein Kiel hat das Österreich-Trainingslager mit einem Teilerfolg abgeschlossen. Gegen den österreichischen Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg erkämpfte der schleswig-holsteinische Zweitliga-Verein am Samstag ein 1:1 (0:1). Vor 300 Zuschauern in Tatzmannsdorf ging der SVM mit seiner ersten Torchance durch Stephan Schimandl in Führung, die Hauke Wahl (57. Minute) nach der Pause zum insgesamt leistungsgerechten Teilerfolg für die Störche ausgleichen konnte.