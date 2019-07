Dresden

Maxim Pecheur gewinnt sechs Rennen in Dresden

13.07.2019, 20:18 Uhr | dpa

Mit einem Start-Ziel-Sieg hat Außenseiter Sun At Work unter Maxim Pecheur den Großen Sommerpreis auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz gewonnen. Der siebenjährige Wallach aus dem Bremer Stall von Trainer Werner Haustein verwies am Samstag in dem Listenrennen mit einer Dotierung von 25 000 Euro über 1900 Meter Baccara Rose mit Marco Casamento im Sattel auf den zweiten Platz. Top-Favorit Kronprinz, der von Andrasch Starke geritten wurde, kam auf den dritten Rang.

Pecheur gewann am vierten Renntag vor 4700 Zuschauern sechs von acht Rennen. Drei Siege an einem Tag habe er schon mal geschafft, mehr aber noch nie. "Gleich sechs Erfolge, das ist für mich ein absolutes Highlight", sagte der 28-Jährige.