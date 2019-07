Waldbreitbach

52 Jahre alter Biker kracht in Motorradfahrer und stirbt

13.07.2019, 20:20 Uhr | dpa

Ein 52 Jahre alter Biker ist bei Waldbreitbach (Landkreis Neuwied) mit einem anderen Motorrad zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann war in einer Gruppe von mehreren Bikern unterwegs und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort stieß der Mann mit einem entgegenkommenden 57 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Die Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Fahrfehler. Der zweite Motorradfahrer blieb unverletzt.