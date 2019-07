Langenlonsheim

Betrunkener schläft ein, Trinkkumpan bricht ihm Nasenbein

14.07.2019, 08:33 Uhr | dpa

Ein gebrochenes Nasenbein und vermutlich miese Stimmung zwischen zwei Männern sind die Folge eines Trinkgelages im Landkreis Bad Kreuznach. Die beiden Männer waren am Samstagnachmittag gemeinsam in einem Lokal in Langenlonsheim, wie die Polizei mitteilte. Wohl weil er zu betrunken war, schlief der ältere der beiden, ein 40-Jähriger, am Tisch ein. Das gefiel dem 32-Jährigen den Angaben zufolge nicht, also trat er dem 40-Jährigen ins Gesicht und brach ihm das Nasenbein.

Die Polizei ermittelte bei dem Älteren einen Atemalkoholwert von 4,89 Promille, beim 32-Jährigen einen Wert von 3,17 Promille.