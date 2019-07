Hakenkreuze und Parolen

53 rechtsextremistische Straftaten an Schulen 2017/18

15.07.2019, 07:59 Uhr | dpa

53 rechtsextremistische Straftaten an Schulen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 2017/18 registriert.



Im Schuljahr 2017/18 wurde jede Menge rechtsextremistischer Straftaten an Schulen gemeldet. Dabei ging es vor allem um Hakenkreuze an Schulgebäuden sowie um das Versenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, fremdenfeindlicher Symbole und Parolen in Messenger-Diensten auf dem Smartphone. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor.





In 21 Fällen waren die Tatverdächtigen Schüler, in einem Fall ein ehemaliger Schüler. In den anderen Fällen wurden keine Verdächtigen gefunden.