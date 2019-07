Poseritz

360 Strohballen auf Rügen in Flammen

14.07.2019, 11:45 Uhr | dpa

In Glutzow-Hof auf Rügen haben 360 Strohballen gebrannt. Von dem Feuer am frühen Sonntagmorgen waren Ballen auf einem Areal von 50 mal 50 Metern betroffen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Etwa 60 Mitglieder der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus der Region seien am Einsatz beteiligt gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.