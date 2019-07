Bremen

23-Jähriger nach Messerstichen lebensgefährlich verletzt

14.07.2019, 11:47 Uhr | dpa

Ein 23-jähriger Mann ist vor einer Gaststätte in Bremen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hielt sich am frühen Sonntagmorgen mit einem gleichaltrigen Bekannten vor der Kneipe auf, als zwei ihnen unbekannte Männer auf sie zu kamen, wie die Polizei mitteilte. Erst sollen sie sich unterhalten haben, bis sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Schlägerei entwickelt habe. Einer der unbekannten Männer stach dabei mit einem Messer auf den 23 Jahre alten Mann ein. Sein Bekannter erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Unbekannten flohen, die beiden Verletzten kamen in eine Klinik.