Erfurt

Erfurter Polizei sucht Halter von Hängebauchschwein

14.07.2019, 17:02 Uhr | dpa

Die Polizei in Erfurt sucht seit Sonntag den Halter eines Hängebauchschweins. Passanten hatten die Polizei darüber informiert, dass das Tier zwischen dem Stadtteil Windischholzhausen und dem Nachbarort Schellroda auf der Straße unterwegs ist, wie die Polizei berichtete. Vor Ort entdeckten die Beamten das ostasiatische Schwein friedlich grasend im Straßengraben. Gemeinsam mit einem in der Nähe wohnenden Landwirt fingen sie das Tier ein. Da noch nicht festgestellt werden konnte, wem es gehört, brachte es der Landwirt zunächst in einem seiner Ställe unter.