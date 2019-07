Erfurt

Underground-Festival nach Unwetter störungsfrei fortgesetzt

14.07.2019, 17:19 Uhr | dpa

Das dreitägige Musikfestival "Stoned from the Underground" in Erfurt ist wegen eines Unwetters am Freitag unterbrochen werden. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, wurde das Festivalgelände am Alperstedter See in Erfurt-Sotternheim für drei Stunden geräumt. Sonst sei das dreitägige Festival mit etwa 3000 Besuchern aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem europäischen Ausland störungsfrei verlaufen. Bei Kontrollen während der An- und Abreise seien einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fälle des Fahrens unter Drogeneinfluss festgestellt worden. Nähere Angaben wurden dazu nicht gemacht.