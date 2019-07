Stuttgart

Richter ohne Gesetz: Wolf warnt vor Paralleljustiz

15.07.2019, 00:16 Uhr | dpa

Justizminister Guido Wolf (CDU) hat eindringlich vor dem Phänomen der Paralleljustiz gewarnt. "Einen auch nur partiellen Rückzug des Rechtsstaates aus einzelnen Milieus darf es nicht geben", sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur. "Paralleljustizstrukturen wären kein "Schönheitsfehler", sondern Zeichen staatlichen Scheiterns." Heute will Wolf gemeinsam mit Professor Mathias Rohe von der Universität Erlangen-Nürnberg die Ergebnisse einer Studie zur Paralleljustiz vorstellen. Die Studie kommt zur Bewertung, dass auch im Südwesten Fälle von Paralleljustiz feststellbar sind und ein Dunkelfeld existiere - auch wenn die Probleme weniger drängend als in anderen Ländern wie in Berlin oder Nordrhein-Westfalen seien. Darüber hinaus soll die Untersuchung Handlungsansätze zu deren Bekämpfung aufzeigen.

Als Paralleljustiz werden Formen der Konfliktlösung bezeichnet, die gegen rechtsstaatliche Regeln verstoßen.