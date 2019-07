München

CSU-Vorstand setzt Weichen für Kommunalwahl 2020

15.07.2019, 00:44 Uhr | dpa

Wenige Wochen nach der Europawahl steht heute im CSU-Vorstand (10.00 Uhr) die Vorbereitung für die nächste Wahl im Freistaat an: Die im März 2020 anstehende Kommunalwahl hat nicht nur für die CSU eine besonders große Bedeutung. Keine andere Partei hat mehr kommunale Mandate inne. In Großstädten wie München und Nürnberg stellt jedoch schon seit langem die SPD die Oberbürgermeister. Und zuletzt waren vor allem die Grünen hier im Aufwind.

Im Mai hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume die Messlatte für ein erfolgreiches Abschneiden bei der Kommunalwahl sehr hoch gehängt: "Spätestens bis zur Kommunalwahl wollen wir wieder in allen Städten stärkste Kraft sein", sagte er und sagte damit SPD, Grünen und Freien Wählern den Kampf an. An der Sitzung des Parteigremiums werden auch die CSU-Oberbürgermeisterkandidaten für München, Kristina Frank, für Augsburg, Eva Weber, und für Nürnberg, Marcus König, teilnehmen.