Bad Tölz

Erste Bilanz für neue Bootsfahrverordnung auf Isar

15.07.2019, 01:03 Uhr | dpa

Schlauchboot-, Kanu- und Kajakfahrer müssen in diesem Sommer auf der Isar neue Regeln einhalten. Das Wildwasser darf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nur noch von 1. Juni bis 15. Oktober befahren werden - und dabei gilt eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Angesichts des immer höheren Freizeitdrucks an der Isar hatte das Landratsamt eine entsprechende Verordnung erlassen. Nach sechs Wochen will Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) heute mit Experten seiner Behörde eine Zwischenbilanz ziehen.

An heißen Sommertagen herrscht vom Sylvensteinspeicher bis München Hochbetrieb. Dann werden die für Grillfeste und Badeausflüge beliebten Isarufer gelegentlich zur Partymeile. Deshalb verbietet die neue Verordnung angehängte "Bier-Beiboote" ebenso wie Glasflaschen. Die Bootsfahrer müssen auch auf laute Musik verzichten: Verstärker sind verboten. Kinder bis zwölf Jahre müssen Schwimmwesten tragen, und ab 20.30 Uhr bis morgens um 7.00 Uhr soll auf dem Fluss Ruhe herrschen: Nachtfahrverbot. Die Verordnung soll die Natur schützen und auch mehr Sicherheit bringen. Sie gilt nur für private Bootsfahrten, nicht für gewerbliche Veranstalter.