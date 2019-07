Berlin

FDP-Politiker Luthe fordert Schwimmbadpolizei

15.07.2019, 08:47 Uhr | dpa

Gegen Konflikte in Freibädern sollte aus Sicht des Berliner FDP-Abgeordneten Marcel Luthe eine Spezialtruppe bei der Polizei eingerichtet werden. In der Hauptstadt solle sich über den Sommer eine eigene Einsatzhundertschaft um die Sicherheit in den Bädern kümmern, sagte Luthe der Deutschen Presse-Agentur. Zu diesem Schritt fordere er den Senat auf. Bisher überlasse der Senat die Konfliktführung privaten Sicherheitsleuten. Bei den aktuellen Rahmenbedingungen seien Konflikte programmiert.

Mehrere Schwimmbäder in Deutschland waren im Juni geräumt worden, weil Badegäste sich in die Haare gerieten. Auch in manchen Berliner Bädern gab es vor Jahren an heißen Tagen Ärger, so dass schließlich die Polizei anrückte. Inzwischen sei es friedlicher geworden, sagte ein Sprecher der Berliner Bäderbetriebe. Er lehne die Idee einer Schwimmbadpolizei ab.