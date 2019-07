Offenbach am Main

Wetter in Hessen wird wärmer

15.07.2019, 10:22 Uhr | dpa

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen in Hessen. Eine Strömung aus Nordwesten bringe warme und wolkenreiche Meeresluft, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Montag gibt es vor allem im Norden des Bundeslandes viele Wolken und vereinzelt Nieselregen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 19 bis 22 Grad, im Süden zwischen 22 und 24 Grad.

Der Dienstag wird am Vormittag vor allem im nördlichen Bundesland noch bewölkt. Am Nachmittag zeigt sich das Wetter dann eher heiter. Dazu kommen Temperaturen bis maximal 23 Grad. Am Mittwoch wird es auch heiter bis wolkig. "Da steigen die Temperaturen dann noch mal ordentlich an, besonders im Süden des Bundeslandes", so ein Meteorologe des DWD. In Nordhessen bleibt es bei maximal 23 Grad, im Rhein-Main-Gebiet kann es bis zu 28 Grad warm werden.