Offenbach am Main

Steigende Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

15.07.2019, 10:26 Uhr | dpa

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Eine Strömung aus Nordwesten bringe warme und wolkenreiche Meeresluft, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Am Montag wird es wolkig. Lediglich in der Pfalz und im südlichen Saarland lockert es auf. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 19 bis 22 Grad, im Süden zwischen 22 und 24 Grad.

"Am Dienstag setzt sich im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland das sonnige Wetter durch", so der Wettexperte. Im Norden bleibt es stark bewölkt. Hinzu kommen Temperaturen bis maximal 27 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad.