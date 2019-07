Leipzig

Partei-Büro der Linken in Leipzig-Grünau erneut angegriffen

15.07.2019, 10:29 Uhr | dpa

Am Wochenende ist das Parteibüro der Linken im Leipziger Stadtteil Grünau zum wiederholten Male Ziel von Sachbeschädigung geworden. Wohl in der Nacht von Samstag zu Sonntag seien mehrere Glasscheiben mit Steinen beworfen worden, teilte die Partei am Sonntag mit. Die Leipziger Polizei bestätigte am Montagmorgen den Vorfall: Es seien drei Schaufensterscheiben beschädigt und ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht worden. Das Büro war in den vergangenen Monaten mehrfach Ziel vergleichbarer Angriffe gewesen. Laut Sören Pellmann, der für die Linke im Bundestag sitzt und auch die Fraktion der Linken im Leipziger Stadtrat führt, ist es bereits der zwölfte derartige Vorfall in Grünau.