Berlin

Vier Autos angezündet: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

15.07.2019, 11:59 Uhr | dpa

In Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zum Montag fünf Autos in Flammen aufgegangen. Vier Fahrzeuge seien nach bisherigen Erkenntnissen angezündet worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer griff demnach auf einen fünften Wagen über. Eine Frau habe die Einsatzkräfte alarmiert, hieß es. Diese konnten gegen 3.15 Uhr den Brand in der Guerickestraße löschen. Verletzt wurde niemand. Die Täter waren zunächst nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung. Ob ein politisches Motiv hinter der Tat stehen könnte, werde zusätzlich geprüft, hieß es.