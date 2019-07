Magdeburg

Tourismus: Suche nach Mitarbeitern größte Herausforderung

15.07.2019, 12:07 Uhr | dpa

Sachsen Anhalts Tourismusbranche sieht als größte Herausforderung die Suche nach Mitarbeitern. Rund 700 Gastronomen, Hoteliers, Reisebüros und -veranstalter wurden zur Geschäftslage und zu den Erwartungen an die anstehende Saison befragt. Die Stimmung sei grundsätzlich positiv, wenn auch nicht so wie im Vorjahr, in dem der Sommer sehr heiß gewesen sei, teilten die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau am Montag mit. In der Reisebranche habe sich die Stimmung im Vergleich zu 2018 verschlechtert. Die Buchungen seien zurückgegangen.