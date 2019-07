Berlin

Ministerpräsident Bouffier gewinnt an Beliebtheit

15.07.2019, 13:17 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat laut einer Umfrage an Beliebtheit in der Bevölkerung hinzugewonnen. Der CDU-Politiker gehöre zu den drei größten Gewinnern des RTL/n-tv-Trendbarometers, heißt es in den am Montag veröffentlichten Befragungsergebnissen des Instituts Forsa. 54 Prozent der Bürger sind demnach mit seiner Arbeit zufrieden, das ist ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Er liegt damit auf dem 6. Platz der Beliebtheitsskala. Am unbeliebtesten sei er unter Anhängern der Linken (23 Prozent) und der SPD (34 Prozent).

Die Experten hatten für die repräsentativen Umfrage rund 8000 Menschen in Deutschland via Telefon gebeten, folgende Frage zu beantworten: "Sind Sie mit der Arbeit des Ministerpräsidenten ... zufrieden/nicht zufrieden?" Pro Bundesland hätten knapp 500 Wahlberechtigte teilgenommen. Nur Bremen ist nicht dabei. Der beliebteste Ministerpräsident ist demnach Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg, am unzufriedensten sind die Berliner mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).