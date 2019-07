Ulm

Karliczek: Ulm bleibt Standort für Batterieforschung

15.07.2019, 16:45 Uhr | dpa

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht in der Universitätsstadt Ulm auch künftig einen Hauptstandort für die Batterieforschung in Deutschland. Dafür werde "ein substanzieller zweistelliger Millionenbetrag" zur Verfügung gestellt, sagte sie am Montag bei einem Besuch von Forschungseinrichtungen in der Donaustadt. Erste Gespräche mit der Landesregierung über Investitionen für die Entwicklung modernster Batterien in Ulm sowie am Partnerstandort Karlsruhe seien bereits geführt worden.

Karliczek verteidigte die umstrittene Entscheidung für Münster und gegen Ulm als Standort für eine Batterie-Forschungsfabrik, die mit einer halben Milliarde Euro gefördert wird. Anders als von "verschiedenen Seiten" lanciert habe es zuvor keine Empfehlung der Gründungskommission beim Bundeswirtschaftsministerium für Ulm gegeben. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien die Exzellenz der Forschung, der volkswirtschaftliche Nutzen und der gesamte Prozess der Batterieproduktion einschließlich des Recyclings gewesen.