"Einmal Polizei, immer Polizei"

"Ruhestandsausweise" für alle pensionierten Polizisten

15.07.2019, 18:44 Uhr | dpa

Ein Polizist in NRW: In Zukunft sollen alle ehemaligen Polizisten Anspruch auf einen Ruhestandsauweis haben. (Quelle: Noah Wedel/imago images)

In Nordrhein-Westfalen sollen ab sofort alle pensionierten Polizisten einen "Ruhestandsausweis" bekommen – eine Geste, die offenbar gut ankommt.



Polizisten, die nicht mehr im aktiven Dienst sind, sollen in Zukunft in NRW so genannte "Ruhestandsausweise" bekommen. Die ersten Exemplare verteilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Feierstunde an 20 ehemalige Beschäftigte der Polizei.



Viele hätten den Ausweis bereits beantragt, so Reul laut einer Mitteilung des Innenministeriums vom Montag. Demnach bekommen künftig alle ehemaligen Angehörigen der nordrhein-westfälischen Landespolizei bei Pensions- oder Renteneintritt automatisch den silbergrauen Ausweis im Scheckkartenformat.



Keine Privilegien für Ausweisträger

Wer bereits im Ruhestand ist, kann ihn beantragen. Privilegien sind laut Innenministerium mit dem Ausweis nicht verbunden. Der Ausweis sei viel mehr "Ausdruck einer Haltung: Einmal Polizei, immer Polizei", sagte Reul am Montag. Außerdem soll der Ausweis den ehemaligen die Kontaktaufnahme mit Polizeidienststellen erleichtern.







Die Idee eines Ruhestandsausweises für die Landespolizei gebe es schon lange. Sie stamme aus der "Mitte der Polizei", so das Innenministerium. Ähnliche Ausweise gebe es bereits bei der Bundespolizei und im Saarland.