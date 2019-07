Augsburg

FC Augsburg vereinbart Testspiel gegen Villarreal

15.07.2019, 19:00 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hat im Rahmen seines Trainingslagers in Tirol ein erstes Testspiel vereinbart. Der Fußball-Bundesligist spielt am Freitag, den 26. Juli, in Schwaz gegen den FC Villarreal aus der spanischen Primera Division. Das gaben die Schwaben am Montag bekannt. Das Team von Trainer Martin Schmidt bereitet sich vom kommenden Sonntag an eine Woche in Bad Häring auf die nächste Saison vor. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal steigt am Sonntag, den 3. August, gegen den FC Bologna.