Lübeck

Dräger beendet zweites Quartal mit schlechterem Ergebnis

15.07.2019, 19:00 Uhr | dpa

Das Logo des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Dräger ist am 17.01.2017 an einem Gebäude in Lübeck zu sehen. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)