Wolfsburg

Kiosk-Angestellte vertreibt Räuber mit Baseballschläger

15.07.2019, 22:30 Uhr | dpa

Eine unerschrockene Kiosk-Angestellte hat in Wolfsburg einen Räuber mit einem Baseballschläger in die Flucht gejagt. Am späten Montagnachmittag habe dieser die 48-Jährige mit einer Hiebwaffe bedroht und von ihr Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Der Täter war den Angaben nach mit einem Tuch maskiert und trug eine Sonnenbrille und ein Basecap. Weiter heißt es in der Polizeimitteilung: "Während der Unbekannte sich noch auf der sicheren Seite wähnte, holte die Angestellte einen Baseballschläger unter dem Tresen hervor. Dabei verging dem Unbekannten das Grinsen und er ließ von seinem Vorhaben ab."

Der Täter floh, die Angestellte rief die Polizei. In der Nähe des Tatorts fand diese die Bekleidung und die Waffe des Mannes. Die Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos.