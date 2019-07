Berlin

Brand in denkmalgeschütztem Gebäudeensemble Haus Riviera

16.07.2019, 06:04 Uhr | dpa

Im denkmalgeschützten Gebäudeensemble Haus Riviera in Berlin-Grünau ist ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl im sogenannten Gesellschaftshaus stehe in Flammen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz am Dienstagmorgen. Verletzte gebe es bisher keine. Die Feuerwehr sei mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Es gebe eine sehr starke Rauchentwicklung. Das Gebäude sei stark einsturzgefährdet. Bis der Brand gelöscht sei, werde es voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.

Im Vorfeld des Feuers beim Haus Riviera habe es am selben Abend drei weitere kleine Brände in der Umgebung gegeben. Zwei Menschen seien festgenommen worden. Ob die Festnahmen im Zusammenhang mit dem Brand beim Haus Riviera stehen, werde derzeit geprüft, sagte Pretz weiter.

Die Gaststätte Riviera wurde um 1895 errichtet und galt nach Angaben der Stadt als besonders reich ausgestattetes Lokal mit Saalbau. Seit Jahren standen die Gebäude leer und verfielen.