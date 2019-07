Offenbach am Main

Sommer kehrt langsam zurück: Schauer trüben das Bild

16.07.2019, 06:22 Uhr | dpa

Langsam kehrt der Sommer nach Nordrhein-Westfalen zurück - auch wenn die Temperaturen am Dienstag mit Höchstwerten bis zu 24 Grad zunächst noch gemäßigt bleiben. Bis in den Vormittag bleibt es zudem vielerorts bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Nachmittag wird es dann im Süden aber oft heiter, im Norden hingegen kann es auch etwas regnen. In den nächsten Tagen wird es mit Werten zwischen 23 und 27 Grad dann schon spürbar wärmer, allerdings sind auch immer wieder einzelne Schauer möglich. Am Wochenende könnte dann sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.