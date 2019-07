Bericht: Henrichs auch bei Werder Bremen im Gespräch

16.07.2019, 06:22 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist laut einem Bericht des Internet-Portals "Deichstube" an U21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs interessiert. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit Henrichs' derzeitigem Club AS Monaco. Zuletzt war der 22-Jährige mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. "Deichstube" schreibt: "Die Bremer Verantwortlichen um Sportchef Frank Baumann haben sich bereits vor Wochen mit der Personalie auseinandergesetzt."

Monaco zahlte vor knapp einem Jahr 20 Millionen Euro für den Außenverteidiger an Bayer Leverkusen. Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" sollen die Münchner nun 25 Millionen bieten, die Monegassen aber mindestens 35 Millionen fordern.