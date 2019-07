Handrup

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Emsland

16.07.2019, 07:59 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Emsland sind am Montagabend zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren schwer verletzt worden. An einer Kreuzung in der Gemeinde Handrup habe eine 50 Jahre alte Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des Transporters missachtet, in dem die beiden Männer saßen, sagte die Polizei am Dienstagmorgen. Der Transporter überschlug sich, die beiden Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.