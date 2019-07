Magdeburg

Zahl der Single-Haushalte steigt seit 1991

16.07.2019, 10:53 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt gibt es immer mehr Single-Haushalte. Von 1991 bis 2018 stieg ihre Zahl um mehr als die Hälfte auf rund 483 000, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Damit lebte in 42 Prozent aller Haushalte im Land nur eine Person - vor 28 Jahren war das nur in 27 Prozent der Haushalte der Fall. Mit weniger Bewohnern pro Haushalt blieb die Gesamtzahl aller Haushalte im gleichen Zeitraum trotz des Bevölkerungsrückgangs fast stabil: Sie sank lediglich um vier Prozent auf 1,15 Millionen.

Auch die Zahl der Zwei-Personen-Haushalte stieg zwischen 1991 und 2018 an. Drei, vier oder mehr Menschen lebten dagegen deutlich seltener in einer Wohnung. Der Anteil von Vier-Personen-Haushalten etwa sank von 16 Prozent auf nur noch 6 Prozent aller Haushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße verringerte sich nach Angaben der Statistiker von 2,39 auf 1,89 Personen.