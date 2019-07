Friedrichshafen

Hoher Frauenanteil in Spitzen kommunaler Unternehmen

16.07.2019, 12:34 Uhr | dpa

Vier Thüringer Städte zählen einer Studie zufolge bundesweit zu den Kommunen mit den anteilig meisten Frauen in den Top-Etagen kommunaler Unternehmen. Insgesamt wiesen Gera (33,3 Prozent), Gotha (33,3), Erfurt (32,3) und Weimar (25) erneut eine überdurchschnittlich hohe Repräsentation auf, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Auch für Jena werteten die Forscher Daten aus - die Uni-Stadt findet sich mit 8,3 Prozent aber im unteren Teil der Tabelle.

Die Wissenschaftler untersuchten 1463 öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser in 69 Städten. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland.

Insgesamt kommen die Forscher in der Studie zum Schluss, dass der Anteil weiblicher Führungskräfte in den betrachteten Kommunen innerhalb eines Jahres im Schnitt um 1,3 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent gestiegen ist. "Wir erkennen im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg", sagte Studienleiter Ulf Papenfuß. "Die Repräsentation liegt aber weiterhin unter den von der Politik vielfach formulierten Zielen."