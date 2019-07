Mehrere Scheunen zerstört

Großbrand im Wohngebiet von Graben-Neudorf

16.07.2019, 18:19 Uhr | dpa

Mehrere in Flammen stehende Scheunen in Graben-Neudorf haben am Dienstag die Karlsruher Feuerwehr beschäftigt. Das Feuer war gegen 11.30 Uhr in einer Wohnsiedlung ausgebrochen.



In einem Wohngebiet in Graben-Neudorf im Kreis Karlsruhe sind am Dienstag mehrere Scheunen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brach das Feuer im hinteren Teil eines Hauptgebäudes aus und breitete sich von dort schnell aus. Insgesamt wurden sechs Scheunen zerstört.



Auch einige angrenzende Wohnhäuser wurden durch die starke Hitze beschädigt. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr erlitt eine Rauchvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro – unter anderem weil in einer der Scheunen offenbar mindestens eine Maschine für die Landwirtschaft stand.

Stromversorgung abgeschaltet

Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aber wegen der starken Glutentwicklung noch an. Ein Polizeihubschrauber und zwei Drohnen des Arbeiter-Samariter-Bundes versuchen, aus der Luft Glutnester zu erkennen.

Die Polizei rief die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vorsorglich wurde außerdem die Stromversorgung abgeschaltet. Laut Feuerwehr musste ein Pferd gerettet werden. Es wurde vom Tierarzt betreut und kam mit einem Schrecken davon.





Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.